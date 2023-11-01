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Шветочно з владиком преславени Кирбай (фото)

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 82 Опатрене

БАЧИНЦИ – На швето Святого апостола и евангелисти Луки вчера парохия преславела храмове швето Кирбай зоз Архиєреску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали священїки зоз нашого и вецей владичествох и державох реґиона.

У казанї преосвящени владика визначел значносц святого Луки як покровителя и заступнїка бачинскей парохиї, хтори бул єден з 70 апостолох хтори ширели Слово Боже и наказовали по швеце. Святи Луки провадзел апостола Павла на його драги по швеце кед ширел Слово Боже, а тиж записовал Слово Боже хторе ше чита зоз Святого Писма.

На богослуженю апостол читала Антония Рац, а Евангелию о. Михайло Гарди зоз Словениї, дакедишнї бачински парох. Красне шпиванє предводзел домашнї парох о. Дарко Рац як и вирни хтори того дня були у церкви.

Парох Грекокатолїцкей церкви св. Луки о. Рац подзековал владикови же пришол возвелїчац Кирбай як и шицким паноцом, часним шестром служебнїцом, панїматком, парохови СПЦ з Бачинцох Банетови Лукичови и домашнїм вирним и їх госцом.

Богослуженє закончене зоз обходом коло церкви и читаньом Евангелийох на штири боки швета и пошвецаньом церкви, а на концу одшпиване На многая лїта.

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