Шветочно з владиком преславени Кирбай (фото)

БАЧИНЦИ – На швето Святого апостола и евангелисти Луки вчера парохия преславела храмове швето Кирбай зоз Архиєреску Службу Божу хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали священїки зоз нашого и вецей владичествох и державох реґиона.

У казанї преосвящени владика визначел значносц святого Луки як покровителя и заступнїка бачинскей парохиї, хтори бул єден з 70 апостолох хтори ширели Слово Боже и наказовали по швеце. Святи Луки провадзел апостола Павла на його драги по швеце кед ширел Слово Боже, а тиж записовал Слово Боже хторе ше чита зоз Святого Писма.

На богослуженю апостол читала Антония Рац, а Евангелию о. Михайло Гарди зоз Словениї, дакедишнї бачински парох. Красне шпиванє предводзел домашнї парох о. Дарко Рац як и вирни хтори того дня були у церкви.

Парох Грекокатолїцкей церкви св. Луки о. Рац подзековал владикови же пришол возвелїчац Кирбай як и шицким паноцом, часним шестром служебнїцом, панїматком, парохови СПЦ з Бачинцох Банетови Лукичови и домашнїм вирним и їх госцом.

Богослуженє закончене зоз обходом коло церкви и читаньом Евангелийох на штири боки швета и пошвецаньом церкви, а на концу одшпиване На многая лїта.