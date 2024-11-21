Шветочносц з нагоди початку виборней настави руского язика

СУБОТИЦА – У Основней школи „Иван Ґоран Ковачич” у Суботици, 19. новембра шветочно обновена виборна настава руского язика з елементми националней култури. Школярох и родичох привитали представителє Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) и його Одбору за образованє, Дружтва Руснацох Суботици, и директорка домашнєй Школи дзе ше настава будзе отримовац Бранка Бешлич. Наставнїца руского язика будзе Мая Ґубаш Дюмич.

Предсидатель НСРНМ Йоаким Рац наглашел же виборна настава у мишаних штредкох дзе Руснак нє лєгко буц, барз важна за чуванє язика и националного идентитету. Прето ше Одбор за образованє и його предсидателька Олена Папуґа барз потрудзели же би ше по 12 рокох тоту наставу у Суботици обновело.

Присутних у тим потримала и педаґоґиня Школи „Петро Кузмяк” Любица Нярди, а спред ВО НСРНМ Желько Ковач, предсидателька Дружтва Руснацох Суботици Ана Мария Лендєр, и дакедишня наставнїца Наташа Ґрунчич.

За виборну наставу руского язика з елеметами националней култури за тераз ше приявели петнацецеро школяре зоз шейсц суботицких школох, возросту од 2. по 8. класу. Настава орґанизована у єдней ґрупи, а перша годзина будзе отримана на соботу 7. децембра.