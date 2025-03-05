Зашедала Шветова рада РРЛ у Румуниї

ПОЖОҐА (РУМУНИЯ) – У Румуниї, у месце Пожоґа 1. и 2. марца отримане зашеданє Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР РРЛ). Найвецей уваги на схадзки пошвецене Шветовому конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох хтори ше отрима од 12. по 15. юний у будинку Парламента Републики Румуниї.

Шицки дзевец членски орґанизациї Шветового конґресу РРЛ мали представительох на схадзки окрем орґанизациї Руснацох/Русинох зоз Сиверней Америки. Присутна була и делеґация Рускей матки зоз Сербиї чий предсидатель др Михайло Фейса и член ШР.

Як утвердзене, Конґресово членски орґанизациї маю по 10. май приявиц делеґациї од 15 делеґаткох/делеґатох – од чого 5-рих младих. Тиж ше ище можу приявиц и заинтересовани здруженя чи инстутуциї котри жадаю подписац Протокол осотруднїцтва зоз Шветовим конґресом, а у Сербиї явиц ше треба др Михайлови Фейсови.

На зашеданю було поради и о провадзацих змистох на Конґресу, прилапена инициятива же би здогадованю на Александра Духновича повагу дали шицки конґресни членїци, як и же би святилїще Марияповч у Мадярскей, за шицких постало паломнїцке место. Перше заєднїцке паломнїцтво би було 15. авґуста того року.

Делеґацию Рускей матки у Румуниї творели предсидатель РМ и КПД ДОК НС проф. др Михайло Фейса, предсидатель Месного одбору Руски Керестур и особа задлужена за реализованє Подобовей колониї „Еуфемия Гарди” Славко Пап, особа задлужена за руску литературу Мирон Джуня и особа задлужена за музику Силвестер Ґайдош.