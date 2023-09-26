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Шветова рада РРЛ у Старих Янковцох

автор Ол. Папуґа
автор Ол. Папуґа 102 Опатрене

СТАРИ ЯНКОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Схадзка Шветовей ради Руснацох/Русинох/Лемкох отримана всоботу, 23. септембра у Старих Янковцох, а на нєй предшедал предсидатель того цела др Штефан Лявинец зоз Мадярскей.

Єшеньска схадзка Ради ше вше отримує под час Манифестациї „Кед голубица лєцела”, углавним у Старих Янковцох, та и того року нє претаргнута традиция гоч Шветови конґрес отримани пред мешацом.

Рада зашедала у кус ощербеним составе без членох зоз Сербиї, Ческей и Польскей, алє єй дало подполне право же би принєсла одлуки и же би ше дискутовало. Насампредз, дата позитивна оцена нєдавно отриманому Шветовому конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох хтори бул у Новим Садзе, а бешедоване и о активносцох хтори члени Шветовей ради буду преберац у наиходзацим периодзе по шлїдуюцу схадзку Ради хтора будзе отримана нарок у Румуниї.

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