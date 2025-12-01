Шветова рада русинскей младежи отримала I зашеданє

КОЦУР – Всоботу, 29. новембра, у Малей сали Месней заєднїци Коцур, отримане 4. зашеданє Шветовей ради русинскей младежи (СРРМ). Присутни були предсидателька Шветового форуму русинскей младежи (ШФРМ) Светлана Бойчук (Румуния), подпредсидатель СФРМ Александер Гричко (Словацка), Матей Бурчак (Горватска), Яну Томкову (Ческа) зоз полномоцу одменєла Вероника Словикова и секретар СРРМ СФРМ Иван Лїкар, а госцох привитал домашнї член Ради Срдян Ґовля (Сербия).

Секретар СРРМ отворел зашеданє и предложел седем точки на дньовим шоре. Писмо подпредсидателя СФРМ пречитал секретар, а у котрим Светлана Бойчук була опомнута же би у цо кратшим чаше подписала документацию за єй реґистрацию предсидательки у Министерстве у Словацкей, же би ше потим могло отвориц банковни рахунок, а зоз чим би СФРМ мал можлївосц конкурованя на конкурси прейґ котрих би ше могла финансовац наиходзаца робота СФРМ.

Секретар наглашел же ище вше дзепоєдни члени Ради нє послали попис манифестацийох орґанизацийох котри представяю. Календар би требало зробиц по конєц рока же би ше од януара 2026. року плански и лєгчейше плановало шлїдуюци зашеданя и нєформални стретнуца, а у цилю медзисобного упознаваня, чераня искуствийох и витворйованя медзисобних сотруднїцтвох.

Член Форума младих Рускей матки Дарко Заґорац присутним презентовал проєкт Стретнуце рускей младежи 2026. у Новим Орахове. Заплановане же би стретнуце тирвало три днї през котри учашнїки буду упознати зоз Руску заєднїцу у Орахове през рижни змисти за младих. Участвовац годни членски орґанизациї СФРМ, зоз каждей 3-4 особи од 18 по 30 роки.

У точки рижне члени Ради упознати о роботи на пременки Статуту хтори препатрела правна особа упозната зоз словацкима законами же би ше Статут могло осучасниц. Предвидзене же би ше перше зашеданє комисиї за пременку Статуту могло отримац у януару або фебруару шлїдуюцого року.

Шлїдуюце 5. зашеданє плановане же будзе онлайн прейґ платформи ґуґл мит, на штварток 18. децембра, на 18 годзин, а деталї буду благочасово обявени. Остатнє зашеданє того року будзе отвореного характеру за шицки заинтересовани млади особи же би ше упознали зоз роботу СФРМ, шлєбодно поставяли питаня и постали активни члени.

Штварте зашеданє СРРМ орґанизовал Форум младих Рускей матки, а у рамикох 15. Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка.