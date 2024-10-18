У Школи означени Шветови дзень поживи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветови дзень поживи, 16. октобер означени и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, та школяре мали нагоду пририхтац и коштовац традицийни и сучасни здрави єдла. Акцент тей активносци мал циль освидомиц их о здравим способу костираня.

У школским голу так були виложени кето бомбони, шопска шалата, капущанїки, ґоргелї, череґи, кекси на машинки, а були понукнута и уварена чая цо шицко порихтали найстарши штредньошколци як и школяре осмей класи зоз своїма наставнїками, а пририхтани були и рецепти зоз здравима состойками.

Послужиц ше могло и зоз яблуками котри донирало керестурске подприємство „Юарбис”. Вистава була отримана у обидвох зменох, а з потримовку цалого колективу Школи.