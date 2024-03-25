Шветови дзень Русинох означує ше 23. марца

ШВЕТ – Дня 23. марца урядово ше означує Шветови дзень Русинох, котри установени 2017. року на Шветовим конґресу Руснацох/Русинох/Лемкох у Осєку (РГ), як здогадованє на перши Шветови конґре РРЛ котри отримани 23. и 24. марца 1991. року у Медзилаборцох.

Гоч принєшена одлука о датуму означованя Шветового дня Руснацох, вон означени лєм раз – 23. марца 2019. року у Медзилаборцох у Словацкей зоз пригодну академию.

Окрем Шветового дня Руснацох, у каждей матичней держави Руснаци означую и свойо швето – Дзень Руснацох.