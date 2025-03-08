Означени Шветови молитвови дзень

НОВИ САД – З нагоди Шветового молитвового дня, вчера, 7. марца, у Грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла, у екуменским духу модлєна шветочна молитва.

На молитви читани Псалом 139 од 1 до 18, а участвовали члени рижних вирских заєднїцох, медзи нїма були и нашо грекокатолїки.

На Шветочней молитви присуствовали представнїци зоз Римокатолїцкей Церкви, Словацкей еванґелицкей АВ Церкви, Реформатскей, Евангелистичней методистичней и Грекокатолїцкей Церкви. Модлєло ше по сербски, горватски, мадярски, словацки и по руски. Вирних благословели: владика Георгий Джуджар, о. Бранислав Кулїк, о. Даниел Галас и о. Новица Бранков, а присутни на молитви бул и помоцнїк покраїнского секретара за одношеня зоз вирскима заєднїцами Мирослав Илич и парох новосадски о. Юлиян Рац.

Шлїдзаци вельорочну традицию Шветового молитвового дня, того року Литурґию порихтали християнки зоз еґзотичней пацифичней держави, зоз Кукових островох, а їх порученє „Створени зме так крашнє” поволує на молитву подзекованя Господу же нас з тельо любови створел.