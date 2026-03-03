Вирски животРутенпресТексти

Шветови молитвови дзень будзе означени на пияток

автор В. Вуячич

НОВИ САД – Шветови молитвови дзень у Новим Садзе будзе означени на пияток 6. марца на 17 годзин у Студентским дому Apacai (Улїца Боґдана Шупута 16), Християнска реформатска церква у Сербиї.

Литурґию порихтали християнки зоз Ниґериї, а вирни жени зоз новосадских церквох пренєшу їх порученя и молитви, а тема Гибайце… Я вам дам одпочивок (Матей 11:28-30).

Преславу Шветового молитвового дня рихтаю жени зоз вецей новосадских вирских заєднїцох, а медзи нїма и жени зоз Грекокатолїцкей парохиї св. апостолох Петра и Павла зоз потримовку священїкох.

