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Шветови молитвови дзень отримани и у Земуну

автор О. Лендєр Радович / В. Вуячич
автор О. Лендєр Радович / В. Вуячич 16 Опатрене

ЗЕМУН – У орґанизациї Екуменского форуму женох хтори, предлужує длугорочну традицию Медзирелиґийного центра, дванасти раз отримани Шветови молитвови дзень.

Як и на цалим швеце так ше и Земуну першого пиятку у марцу, 7. марца на 17 годзин, модлєло молитву хтору того року зложели жени зоз Кукових островох зоз южного Пацифику.

На молитви участвовали жени зоз рижних церквох: зоз Римокатолїцкей, Сербскей православней, Грекокатолїцкей Церкви, як и жени зоз вецей вирских заєднїцох. Молитву Оче наш кажде модлєл на мацеринским язику.

Молитву порихтала екуменска заєднїца християнских женох зоз Кукових Островох, а порученє маорских женох було киа орана, цо значи жий длуго и будз здрави, швиц як слунко, танцуй зоз габами.

Координаторка була Марияна Айзенкол.

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