Почал Шветови тидзень дойченя

СЕРБИЯ – Шветови тидзень дойченя означує ше каждого року од 1. до 7. авґуста, а того лєта ше у нашей держави преславює и двацец роки од кеди Здруженє „Родитель” по першираз витворело тоту кампаню.

Тогорочни слоґан ґлобалней кампанї „Дайме приоритет дойченю – Креируйме отримуюцу систему потримовки”, а окремни акцент ше кладзе на значносц дойченя як природного, здравого и еколоґиного отримуюцого вибору.

З нагоди ювилею буду отримани роботнї у 9 городох Сербиї – Новим Садзе, Беоґрадзе, Ковачици, Краґуєвцу, Чачку, Смедереву, Новей Пазови, Долнїм Милановцу и Крушевцу.