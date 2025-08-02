Швидку помоц у општини Жабель треба волац на 194

ЖАБЕЛЬ – За доставанє швидкей медицинскей помоци у општини Жабель треба поволац обще число 194, сообщене зоз Дому здравя Жабель.

Швидка медицинска помоц Дому здравя Жабель вецей нє хаснує старе число телефона.

Як за Рутенпре гварел Никола Якшич, директор Дому здравя Жабель, зоз поволованьом числа 194 гражданє такой достаню общу службу швидкей медицинскей помоци, котра такой поволанку унапрями на службу у Жаблю.

Зоз тим ше пошвидшує комуникация и даванє помоци у наглих случайох кед часто важна кажда минутка.