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На 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку участвовал и РКЦ

автор В. Вуячич/ М. М. Цап, Фото: А. Горняк/В. Иван
автор В. Вуячич/ М. М. Цап, Фото: А. Горняк/В. Иван 19 Опатрене

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – Виводзацка фолклорна ґрупа зоз Руского културного центра Нови Сад наступела на найстаршим фолклорним фестивалу у Словацкей, 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку, од 20. и 21. юния.

Новосадски фолклораше наступели пияток вечар 20. юния зоз хореоґрафию Руски танци, на бини у амфитеатру у Свиднїку, а всоботу 21. юния одтанцовали танєц Коломийка як госцуюца танєчна ґрупа зоз иножемства, попри Академиї уметносци и култури Ужгород зоз України. Руководитель Виводзацкей фолклорней ґрупи зоз Руского културного центра Иван Владимир.

До Свиднїку у Словацкей новосадски виводзацки фолклорни ансамбл одпутує у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї, партнерскей орґанизациї Союзу Русинох-Українцох Словацкей хтори главни орґанизатор того фестивала.

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