На 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку участвовал и РКЦ

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – Виводзацка фолклорна ґрупа зоз Руского културного центра Нови Сад наступела на найстаршим фолклорним фестивалу у Словацкей, 71. Швету русинско-українскей култури у Свиднїку, од 20. и 21. юния.

Новосадски фолклораше наступели пияток вечар 20. юния зоз хореоґрафию Руски танци, на бини у амфитеатру у Свиднїку, а всоботу 21. юния одтанцовали танєц Коломийка як госцуюца танєчна ґрупа зоз иножемства, попри Академиї уметносци и култури Ужгород зоз України. Руководитель Виводзацкей фолклорней ґрупи зоз Руского културного центра Иван Владимир.

До Свиднїку у Словацкей новосадски виводзацки фолклорни ансамбл одпутує у орґанизациї Союзу Руснацох Українцох Сербиї, партнерскей орґанизациї Союзу Русинох-Українцох Словацкей хтори главни орґанизатор того фестивала.