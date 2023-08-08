Швиньска чума потвердзена на 1.343 ґаздовствох

БЕОҐРАД – Зоз Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди сообщене же по 7. авґуст потвердзени 1.715 случаї оберацей хороти африцкей чуми при домашнїх швиньох, од чого 1.176 швинї загинули.

Присуство швиньскей чуми потвердзене у вкупно 1.343 ґаздовствох на териториї 38 општинох у 14 управних округох – Пчиньски, Браничевски, Поморавски, Подунайски, Моравички, Юужнобанатски, Борски, Штреднєбанатски, Заєчарски, Сримски, Шумадийски, Южнобачки, Мачвански и Город Беоґрад.

У заражених ґаздовствох окончена еутаназия 20.738 швинї з нєчкодлївим одстраньованьом и дезинфекцию ґаздовствох.

У тим 2023. року африцка чума швиньох потвердзена на 352 дзивих швиньох на териториї 25 општинох у 8 управних округох и окончени 322.995 активни надпатраня.