Свята Тайна Першей причасци

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше, у Служби Божей єден першопричашнїк приступел до Святей Тайни причасци у Служби Божей, котру служел парох старовербаски о. Алексий Гудак, а сослужовал о. Роман Кандрач.

Першу причасц приял школяр другей класи вербаскей основней школи, Петро Сабо, а за тоту подїю го пририхтала вироучителька Ксения Бесерминї.

Була то радосц же старовербаска парохия достала парохияна хтори после приманя першей евхаристиї годзен окончовац свойо християнски обовязки, а родичи и родзини тоту хвильку потримали, а можлївосц же му оможлївели тото дава и им благослов.