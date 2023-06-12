Свята Тайна Першей Причасци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 11. юния у Катедралней церкви св. отца Миколая у Служби Божей на 11:30 годзин, 24 школяре других класох зоз Керестура и Лалитю прияли першу Святу Причасц.

Службу служел о. Владимир Медєши, споведали парох керестурски о. Владислав Варґа и о. Ярослав Варґа. На Служби зоз дзецми радосц того велького збуваня подзелєли и їх родичи и родзина, вироучителька Златка Малацко и ш. Авґустина Илюк, та учительки у школи Верунка Медєши и Славка Гайдук.

После законченя Служби Божей першопричашнїки у процесиї предводзени з дзивчатми котри ношели крижи, членами Церквоного одбору, священїками и чашу под нєбом котру ношел о. Медєши, шестрами Служебнїцами и присутнима, почали обход коло храму.

Традицийно, младши до билого прибрани дзвичата и хлапци руцали „святˮ – лїсточка ружох котри назберали родичи и вирни. После благослову священїка пред уходом шицки ше вєдно врацели назад до храму, дзе першопричашнїки як памятку на тот дзень достали дипломи и пацерки, а потим шлїдзело фотоґрафованє.