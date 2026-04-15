Святочно на Вельку ноц

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви св. Владимира у Новим Вербаше внєдзелю, 12. априла, преславене вельке християнске швето Воскресенє Христово.

Вельконоцну Службу Божу зоз пошвецаньом кошаркох з пасхалним єдзеньом служел парох нововербаски о. Данил Задрепко. На служби присуствовали числени вирни, а швето того дня почало зоз Пасхалну утриню. У тей парохиї благословене красне число вельконоцних кошаркох.

Пред тим вербаски парохиянє у Страсним тижню означели и Вельки штварток, як и Вельки пияток зоз хованьом Исуса Христа. На Вельку соботу у молитви и цихосци при його гробе роздумовали о Исусових мукох, церпеню и шмерци, о значносци того велького християнского швета.