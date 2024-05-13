Святочно означени Дзень школи у Коцуре

КОЦУР – Школяре и просвитни роботнїки у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре пияток, 10. мая, означели Дзень школи. За тот дзень и школске швето учительки, наставнїци и школяре пририхтали рижни интересантни активносци, як и богату святочну програму.

Предполадньово годзини були резервовани за числени школярски активносци. Означованє Дня школи почало зоз спортскима активносцами, та у физкултурней сали отримани спортски полиґони, змаганє медзи оддзелєнями.

У вецей учальньох отримани интересантни роботнї на рижнородни теми. Школяре участвовали у язичним квизу, у бависку „Word games”, a вжали учасц и у хемийских експериментох. Тиж, наймладши ше забавели и на подобовей роботнї, а свойо знанє могли указац и на историйним квизу.

У пополадньових годзинох у Велькей сали Дома култури отримана святочна прoграма. Директорка Школи Сенка Мученски привитала шицких школярох, просвитних роботнїкох, як и шицких родичох и валалчанох котри пришли потримац роботу и закладанє шицких школярох и занятих, и вєдно з нїма означиц Дзень школи. З тей нагоди отримана пригодна програма, школяре шпивали, рецитовали, грали, а з пригоднима словами преславене школске швето.

На концу, з нагоди того дня похвалєни шицки школяре и їх менторе котри зазначели успихи на тогорочних змаганьох, литературних и подобовох змаганьох.

Самей святочней програми присуствовали представнїки Националного совиту Русанцох на чолє зоз його предсидательом Йоакимом Рацом, як и директоре и представнїки образовних установох зоз цалей општини Вербас.