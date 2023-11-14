Святочносци Русинох у Мадярскей

БУДАПЕШТ (МАДЯРСКА) – У Бадапешту, 11. новембра святочно означени 25 роки од снованя Державней русинскей самоуправи и преглашенє кодификациї русинского язика мадярскей вариянти.

Шветочносц означена зоз Медзинародним стретнуцом грекокатолїцких церковних хорох на хтори поволани два хори зоз иножемства, зоз Републики Словацкей и єден зоз Сербиї – Хор „Розанов” зоз Дюрдьова, и пейц грекокатолїцки хори зоз Мадярскей. Стретнуце и шпиви хорох почало у базилики св. Штефана, а присутних привитал и отворел го Виктор Крамаренко, предсидатель Державней русинскей самоуправи, док привитну бешеду отримал и епископ Мишколскей грекокатолїцкей епархиї, його преосвященство др Атаназ Орос.

После наступох хорох, святочносц предлужена у вили Стефаниї зоз пригодну програму и подписованьом документа о преглашеню кодификациї русинского язика у Мадярскей, за хтору найзаслужнєйши др Михал Капраль, директор Русинского науково-виглєдовацкого институту Антония Годинки.

На святочносци були високи представнїки мадярскей Влади медзи хторима и Русини Вира Гириц, посланїца Русинох у мадярским Парламенту и Иштван Шимичков, предсидатель парламентарней Фракциї ГДНП.

На ювилею и кодификациї язика, домашнїм винчовали и представнїки Рускей матки, НВУ „Руске слово”, о. Михаил Холошняй и панїматка хтори були на тей святочносци.