На конкурсу з нагоди Святосавских дньох наградзени и школяре з Коцура

ВЕРБАС – Явна библиотека „Данило Киш” Вербас и Културни центер Вербасу и того року розписали литературни и подобови конкурс з нагоди Святосавских дньох. На конкурсу участвовали школяре зоз основних и стреднїх школох зоз цалей општини, як и дзеци зоз предшколских установох, а святочне уручованє припознаньох наградзеним отримане пияток, 14. фебруара, у просторийох вербаскей Библиотеки.

Тогорочна тема була „Святи Сава – душа моцна и през далєкосци”, а наймладши зробели велї красни и ориґинални писмени и подобово твори.

Одлуку о найлєпших роботох принєсол фахови жири, та литературни дїла оценьовал Бранислав Зубович спред Явней библиотеки, а подобово Силвиа Єлачич спред Културного центру Вербасу.

На додзельованю припознаньох и наградох присуствовали шицки талантовани школяре, та и пецеро школяре IV3 класи зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура вєдно зоз свою учительку и менторку Марию Полдруги.

За литературни твори наградзени найлєпши дзевецеро, а медзи нїма и коцурски школярки Николия Стоїсавлєвич и Ива Сабадош. У подобовей часци конкурса видвоєни найлєпши тринац роботи, медзи котрима були и роботи школярох Иви Сабадош, Дунї Загорянски и Лазара Арвая.