Отримана Манифестация Святовознєшенски днї у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Манифестация Святовознєшенски днї отримана од 20. по 25. май у Дюрдьове.

Першого дня манифестациї, вовторок 20. мая, после вечаршого богослуженя, у святочней сали Святосавского дому отримане преподаванє на тему „Тисяч седемсто роки од Першого вселенского собору”.

У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” пияток 23. мая одбавена представа под назву „Чика-Јова просу слова”.

У церковней порти Церкви Вознесеня Господнього всоботу, 24. мая на швето Святих Кирила и Методия, отримана подобова роботня хтору водзела воспитачка и подобова уметнїца зоз Дюрдьова Соня Бреґун.

Остатнього дня манифестациї, 25. мая у Святосавским доме, после вечаршей Служби, публики ше представел дзецински хор хтори иснує при библиотеки у Жаблю, а хтори водзи Верица Салонски.

Орґанизаторе подзековали шицким хтори потримали тоту манифестацию.

Манифестация Святовознєшенски днї у Дюрдьове отримана з благословом Його Преосвяштенства Митрополита бачкого пана др Иринея.