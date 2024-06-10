Отримана манифестация Святовознєшенски днї у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Манифестация Святовознєшенски днї отримана у Дюрдьове. Тирвала од штвартку, 6. юния по нєдзелю, 9. юний.

Перши дзень манифестациї у Святосавским доме, було преподаванє протоєрея ставрофора Бранка Чурчина на тему Живот у Церкви.

У КУД „Тарас Шевченко” пияток, 7. юния, новосадски ґимназиялци виведли представу „Сказка о рибарови и рибки”.

У церковней порти Церкви Вознесеня Господнього всоботу, 8. юния, отримана подобова роботня хтору водзели Соня Бреґун и Боян Єлич.

Остатнї дзень манифестациї, односно вчера 9. юния у Месней заєднїци Дюрдьов отворена вистава подобових уметнїкох зоз Дюрдьова.

Манифестация Святовознєшенски днї у Дюрдьове отримана з благословом Його Преосвештенства Епископа новосадского и бачкого пана др Иринея.