Таблїчка з меном Ириней Тимка ознова стої на табли

НОВИ САД – У будинку Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини (РТВ) тих дньох на паноу у голу, ознова стої таблїчка зоз меном Иринея Тимка, нашого познатого музичного редактора Радио Нового Саду, дириґента и етномузиколоґа дознали зме од предсидательки Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох (НСР) Блажени Хома Цветкович.

Спомин-плочи визначних музичних редакторох, етномузиколоґох, композиторох, дириґентох як цо Ириней Тимко, Кираль Ерно, Исидор Гаднадєв, Йосип Лорбек Пепи, Трандафир Жунжован и други, положени ище давного 2019. року, 21. юния у Студию „М” у Новим Садзе з нагоди Шветового дня музики, а познєйше су пренєшени до нового будинку РТВ.

Нажаль, таблїчка з меном Иринея Тимка ше у селїдби затрацела, та Одбор за службене хаснованє язика и писма НСР порушал молбу же би ше ю ознова врацело на таблу.

Зоз кабинету ґенералного директора ЯМУ потвердзене же вона ознова стої на паноу.