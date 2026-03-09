Тактично-указуюца вежба Фрусар 2026 отримана на Фрушкей гори

НОВИ САД – На Фрушкей гори, всоботу, 7. марца отримана тактично-указуюца вежба Фрусар 2026, зоз хтору координовала Орґанизация за глєданє и ратованє Сербиї (Организација за трагање и спасавање Србије, ОТИС). На вежби участвовало и Добредзечне огньогасне дружтво зоз Коцура.

Знагоди Шветового дня цивилней защити, хтори ше означує 1. марца, на локалитету Орлово боїште, на Поповици, отримана здружена тактично-указуюца вежба Фрусар 2026, кед симуловане паданє геликоптера и глєданє членох посади на нєдоступним терену.

Городоначальнїк Нового Саду Жарко Мичин, як командант Штабу за позарядово ситуациї, активно участвовал на вежби и у симулациї.

Зоз вежбу координовал и реализовал ю ОТИС зоз цильом же би ше унапредзело оперативну порихтаносц, медзисобней координациї и ефикасносци реаґованя кед дахто скапе, алє и у других ситуацийох у природи. На терену ше ґу Отису придружели Огньогасно-ратовацка бриґада и Полицийна управа Нови Сад, Завод за урґентну медицину, Комунална милиция, Добродзечни огньогасни дружтва медзи хторима були и члени ДОД Коцур и Национални парк Фрушка гора.