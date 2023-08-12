Тал од оца и дїда

Нє нужне дакого у Керестуре прешвечовац же дакеди у каждей улїци було пекарох. Одразу зме зоз собешеднїком, Любомиром Чапком, котрого Керестурци лєпше познаю лєм як Карамбу, нашли у паметаньох аж дзешец пекарнї, а дабоме же и то нє цалком сиґурне.

Любо памета же у Руским Керестуре як пекаре робели Мишка, Режак, Янко Митя а вец Макаї, Любо Колєсар, Симун Зора, Янко Семан, Бириня, Арт, а гвари, сиґурне и други хторих його роки уж нє могли запаметац.

Любо народзени у фамелиї пекара, Мафтея Зору, Чапка. Якош, гвари, анї после телїх рокох, а и оцец и дїдо уж давно у памяткох, нє зна од котрого вецей талу достал. Дїдо, тиж Мафтей, цалого живота бул галас, оцец цалого живота пекар, а йому западло и єдно и друге, зоз широким ошмихом приповеда Любо Чапко.

– У валалє сом закончел основну школу, а за пекара сом ше виучел у Кули, у тедишнєй школи школярох у привреди. Одмалючка сом помагал оцови, а як сом вирастал, мука, квас, кващок, заправка, и пах цеплого хлєба лєбо лепиня ше занавше населєли у ґенох и креви.

КВАСУ НЄ БУЛО, А ХЛЄБА МУШЕЛО БУЦ

– Мушим повесц и тото же сом од кратких ґачох на водох, на беґелю, на долїнох, барох и яркох, и кажди шлєбодни час я лапал риби. То ми од дїда остало.

Зоз часох у пекари паметам, а народзени сом пред седемдзешат двома, же ми теди найвецей завадзало же мало-мало, та квасу нє було нїґдзе, а хлєба мушело буц. Теди и оцец и я, алє и шицки други пекаре пекли хлєб на заправку, кващок, та так ше и шпоровало, бо ше трошело три раз менєй, а нє на чкоду квалитета.

Уж як закончени майстор пекар, Любо з оцом робел коло штири роки, а потим нєт дзе нє робел, и на морю и индзей, док нє почал робиц у кулскей „Житобачки”. Спочатку то були вецей роботи, а вец роками як пекар, док нє прешол на рибалов. И тота робота му була мила, а знал и розумел ше до обидвох.

– Судьба прави дражки и драги хторим ше анї наздавац нє мож. Мнє ше так ушло же сом и у войску, тедишнєй ЮНА, бул пекар. Озда так живот сцел. Но, и нацо би випатрало да сом пошол до войска риби лапац, чи нє? Я вироснул на Барищу. Дзеци нас там було як маку, шицких возростох. Шицки зме знали плївац, лапац риби и бавиц фодбал, та гоч и зоз рендану лабду. А найважнєйше же зме ше знали бавиц – памета наш собешеднїк.

ФОДБАЛ, ЛАБДА, ЛЮБОВИ ОДВШЕ НА РОЗУМЕ

– На Барищу ми до креви вошол фодбал, та сом, кед ме паметанє служи, активно бавел полни трицец два роки – предлужує Любо Карамба.

– Бавело ше з дзеку и любову, та чи у Старей школи було жимно, або дул витор, лєбо нєраз и шнїг попадовал, бавиц ше мушело. То бул наш способ и якаш наша филозофия живота. Починали зме бавиц на босо, на пажицох и трави, а найвецей зме, заш лєм, бавели у Старей школи. То бул за нас шицких центар швета. И нєшка велї Керестурци паметаю яке то було внєдзелю нє пойсц до Старей школи на трозґу. Було би то нєможлїве, знам и паметам то од вше. Єдноставно, на малим терену коло лабди, хто лєм сцел видзел вше новши и новши ґенерациї, алє и ветеранох котри ше децениями нє дали тим младшим.

На кратко ше Любо ознова враца на дзецинство, на Барище, дзе мали терен за фодбал и то на писку. Яка то була предносц, гвари, и нєшка таке нє мож анї задумац. Могло ше у бависку падац и нароком, а нє болєло. То були часи котри забуц нє мож.

После калїченя колєна, на скияню на Яхорини, фодбал ше могло бавиц. Алє вше менєй – гвари вон.

На єдним фодбалским турниру (Любо трима лабду)

РИБА И У СНОХ, А ОД ШТИРОХ РОКОХ

– Думам, лєпше поведзено, знам же би нєшкайшим мацером на розум нє пришло пущиц зоз дїдом на беґель штиророчного хлапца, а я уж теди знал риби лапац, та и то остало у креви. И тераз паметам же, поготов теди кед води були високи, их було и у валалє, а найвецей праве коло наших обисцох. Рибу ше лапало и зоз галовом, кошаром без дна, мередовом скратим зоз хто зна чого, пандельом… Озда нас тота риба и виховала.

Од векших рибох, паметам потьку котра мала 17,8 кили лєбо харчи по коло 9 и 10 кили. Риби було, а я знал влапиц тото цо сом надумал. На змаганьох сом вше участвовал, алє ми уж покус завадзало же можем налапац вецей як други, та сом частейше мерал рибу и судзел – враца памятки до розгварки собешеднїк котрому тераз уж анї нє знам цо перше, пекар, рибар, фодбалер.

У обисцу, з оцом и мацеру, их було осмеро. Найстарши власни брат Дюра, вец Любо, та шестра Славка, брат Елемир, а вец шестра Марча и наймладши брат Владо. Виросли вєдно и, гвари, знали цо значи велька и зложна фамелия.

–То и накармиц требало, а дзе порайбац, навариц и инше, алє нїґда ше нїхто од нас нє поносовал нї на цо, то було таке нормалне одрастанє по одход зоз обисца кед зме повирастали. А вец, баш кед сцеш, повем ци – нашмеял ше Любо, та гвари же у велькей пекари уж давно нє робел, алє и тераз, лєм кед му придзе на розум, раз-два порихта цесто, уж яке му треба, и зоз уживаньом порихта и упече колачи на квасу, бухти лєбо прегнєтанїки. Зоз истим таким уживаньом и задовольством скоро половку порихтаного такой и подзелї, гвари, най шицки уживаю.

Нє мож нє спомнуц же и я сам Любу Чапка роками видзел зоз роботи и на роботу, як каждодньово до Кули ходзи на бициґли. Нїґда му то нє припадало чежко, гвари собешеднїк, аж дакеди була и предносц бо му од автобускей по рибалов „Дюру Струґара” при мосце, було и барз далєко, а на бициґли часом сциговал.

– На рибалове у Кули сом робел полни осемнац роки, озда так требало вше буц, риба на беґелю лєбо на рибалове, хлєб зоз власнима руками порихтани, фодбал, хто зна то хторим шором…

Давна фотоґрафия, алє памятки мили

ДЇДОВА ПИХА

– Вєдно зоз супругу Марию, народзену Чижмар, маме дзивку и сина. Слава Богу, вони ту и тераз, а супруга пошла до памяткох уж тераз, давних рокох, кед дзеци лєм почали одрастац.

Од дзивки Люпки мам унуку Ана Марию и унука Мирка. Од сина Славка, у Зорових, Чапкових младших, тераз рошню Матия и Калина – подцагує Любо смужки под памятки.

– Матия годзен буц спортиста, уж тренира гокей за новосадску „Войводину”. Мило ми, якош за себе, же хтошка од унукох ма прихильносци ґу природи и беґелю, ґу рибом. Дїдо ше ма у чим цешиц.