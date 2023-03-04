Тамбураше ШОМО успишни у Войводини

АДА – На 19. Фестивалу войводянскей тамбури хтори 1. марца отримани у Ади, школяре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули и єй оддзелєня у Руским Керестуре посцигли одлични резултати.

Од пецерих школярох на тамбури-басприм шицки освоєли перши награди. Зоз класи наставнїка Владимира Медєша наступел школяр 2. класи Алекса Мацавара, школяре 4. класи Алексей Кондич и Андрия Дацешен, а зоз класи наставнїци Гелени Гарвильчак, школяре зоз керестурского оддзелєня школи, Иван Фейди зоз штвартей класи, и Иван Планчак школяр шестей класи.

Шицких школярох на клавире провадзела корепетиторка школи Кая Мандич Плавшич.

Наградзени школяре указали високи ступень схопносци граня на своїм инструменту, а Кондич и Фейди як найлєпши у своїх катеґорийох наступели и на ґала концерту змаганя.