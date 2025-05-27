Означени 30 роки суфлерского „стажу” Танї Арва Планчак

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури Руски Керестур пияток, 23. мая, символично означена 30-рочнїца суфлерского „стажу” у театру Танї Арва Планчак.

Арва Планчакову нєсподзивали вецей ґенерациї ґлумцох и технїчних роботнїкох Руского народного театру Петро Ризнич Дядя и Драмского студия АРТ и подзековали єй на длугорочней, пошвеценей улоги орґанизаторки у театру и суфлерки, а окреме на тим же им уж три децениї так схопно „гласно” шепта.

Од 1995. року по нєшка, Таня участвовала у орґанизациї, односно суфлирала у 45 представох за керестурску сцену, а перши театрални фалат у хторим була анґажована була „Боемска рапсодия”.

Попри тим же є суфлерка озда у шицких керестурских представох, дакеди и орґанизаторка, вона тиж и инспициєнт на рижних програмох у Доме култури, а роками є занята як секретар у Националним совиту Руснацох.