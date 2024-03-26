Танєчнїки зоз РКЦ участовали на фестивалу фолклора у Житишту

ЖИТИШТЕ – Фолклорна ґрупа ветеранох Руского културного центра (РКЦ) з Нового Саду участвовала на 26. стретнуцу ветеранох фолклору Сербиї „Споменар” у Банатским Карадьордєве.

На манифестациї, хтора ма ревиялни характер, ветеранє зоз РКЦ наступели зоз нову хореоґрафию „Руски танци зоз Закарпатя”, руководителька Марияна Мункачи Сивч, а на гармоники их провадзел Давор Сабо.

Традицийне Стретнуце ветеранох фолклору „Споменар” у Житишту того року отримане 26. раз, а почало всоботу 9. марца и тирва по 30. марец каждей соботи. Од того року програма фестивалу ше отримує, окрем у Житишту, и пред публику Банатского Карадьордєва и Сербского Итебея.

Танцоше РКЦ наступели трецей соботи у Банатским Карадьордєве, а окрем наших Новосадянох и домашнїх ище участвовали и члени АКУД „Соня Маринкович” з Нового Саду, як и фолклораше зоз Бечею, Александрова, Стаїчева и Бачкого Ґрадишта.

Фестивал ше орґанизує Општина Житиште и Туристична орґанизация општини Житиште.