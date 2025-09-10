Тирва упис наймладших членох

ДЮРДЬОВ – У Културно уметнїцким дружтве Тарас Шевченко у Дюрдьове тирва упис до наймладшей фолклорней ґрупи.

Уписац ше можу дзеци од штири по седем роки. Новоформовану наймладшу фолклорну ґрупу буду водзиц уметнїцки руководительки Мария Барна и Кристина Тодорович.

Проби ше будзе отримовац у просторийох Дружтва, два раз до тижня, а буду тирвац 45 до 60 минути.

Як за Рутенпрес гварела уметнїцка руководителька Мария Барна тота наймладша фолклорна ґрупа би требала почац з роботу початком октобра, було би найлєпше кед би ше тоти котри жадаю танцовац по теди и уписали, алє годни ше придружиц и познєйше.

Перши наступ би требал буц на Крачунским концерту, початком януара.