Отримана друга роботня „Театер на дланї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури у Руским Керестуре внєдзелю, 25. мая отримана друга роботня, зоз циклусу театралних роботньох Театер на дланї.

Театер на дланї, орґанизує Руски народни театер Петро Ризнич Дядя. На першу, а и на тоту другу роботню приявели ше велї дзеци. Тема була: Основи сценскей експресиї –виражованє емоцийох на сцени. На проєкту анґажовани едукаторе Александра Деянович, Ребека Планчак, Адриана Надь Барна, Мая Зазуляк Гарди и други.

Директор РНТ Петро Ризнич Дядя Славко Орос, визначел же ше у тим циклусу роботньох планує звладац основни крочаї у театру, як цо то основи сценскей бешеди и виражованє емоцийох на сцени.

На трецей роботнї, котра планована 31. мая, на 11 годзин будзе ше учиц о сценским руху.

Проєкт финансийно потримали Буджетски фонд за национални меншини, односно Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и Национални совит рускей националней меншини.