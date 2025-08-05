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На Текийох преславене швето Шнїговей Мариї

автор Л. Сарич, фото: В. Вуячич
автор Л. Сарич, фото: В. Вуячич 22 Опатрене

ПЕТРОВАРАДИН – На Текийох у Петроварадинє, вчера, 4. авґуста, отримана грекокатолїцка Служба Божа, у рамикох преслави швета Шнїговей Мариї.

Нашу Службу Божу, на старославянским язику, служели новосадски парох о. Дарко Рац и о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове, а Апостол читал и дзияковал Йовґен Надь.

У своєй казанї о. Рац гварел же Мария Исусова мац, алє и же є наша мац. Вон вирних здогаднул же Пресвята Богородица була тота хтора була присутна у шицких значних хвилькох Исусового живота. Мария нїґда нє була у „перших шорох”, нїґда ше нє визначовала, алє вше була у цихосци присутна.

На грекокатолїцкей Служби Божей було найвецей вирних зоз новосадскей парохиї, алє були вирни и зоз других наших парохийох, а провадзели ю и паломнїки зоз других местох.

По законченю Служби Божей бул вимодлєни молебен до Мариї Текийскей.

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