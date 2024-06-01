Телевизийна редакция програми на руским язику поволує на сотруднїцтво

НОВИ САД – Руска редакция телевизийней програми Радио-телевизиї Войводини поволує шицки особи хтори маю прихильносц ґу презентерским (спикерским) лєбо новинарским роботом и хтори би ше жадали опробовац у таких файтох роботи же би ше приявели за сотруднїцтво.

Прияви мож послац по пошти на шлїдуюцу адресу: ЯМУ „Радио-телевизия Войводини“, Друга програма ТВ, Редакция програми на руским язику, Каменїцка драга 45, Нови Сад-Петроварадин,

лєбо на имеил адреси: dnjovnjik@rtv.rs, orosovork@gmail.com и mdaniskanjuh@gmail.com

Попри прияви у хторей треба назначиц яки файти роботох би любели робиц (презентерски чи новинарски), потребне послац и кратку биоґрафию зоз фотоґрафию.

Зоз шицкима заинтересованима кандидатами ше будзе контактовац и у наступним периодзе будзе им обезпечена своєфайтова авдиция, односно проби за назначени роботи у будинку РТВ на Мишелуку, з перспективу заключованя контракту о гонорарней роботи, як и роботи на одредзени лєбо на нєодредзени час, у зависносци од можлївосцох и критериюмох яки вимагаю таки файти роботох.