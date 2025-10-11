Тема заєднїцкей схадзки то змоцньованє медзисобного сотруднїцтва

ЗОМБОР- У будинку зомборскей Жупаниї вчера, 10. октобра, отримана заєднїцка схадзка министрох и членох кабинета Влади Сербиї и Покраїнскей влади.

Зоз кабинету предсидателя Влади Републики Сербиї Дюру Мацута сообщене же тема схадзки змоцньованє медзисобного сотруднїцтва. Скорей главней схадзки отримани билатерални схадзки. Перше ше, у кабинету городоначалнїка Антония Ратковича, зишли премиєр Влади Сербиї Дюро Мацут и премиєрка Покраїнскей влади Мая Ґойкович, а потим предлужени билатерални схадзки.

Министер финансийох Синиша Мали зишол ше зоз покраїнску секретарку за финансиї Александру Радак, а министер польопривреди Драґан Ґламочич отримал схадзку зоз покраїнским секретаром за польопривреду Владимиром Ґаличом.

Отримани 12 билатерални схадзки, а теми ше дотикали знукасекторского сотруднїцтва и як го змоцнїц. Иншак, то першираз же ше у Зомборе отримую стретнуца двох владох.