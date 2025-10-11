ПолитикаРутенпресТексти

Тема заєднїцкей схадзки то змоцньованє медзисобного сотруднїцтва

автор ртв, фото vojvodina.gov.rs
автор ртв, фото vojvodina.gov.rs 18 Опатрене

ЗОМБОР- У будинку зомборскей Жупаниї вчера, 10. октобра, отримана заєднїцка схадзка министрох и членох кабинета Влади Сербиї и Покраїнскей влади.

Зоз кабинету предсидателя Влади Републики Сербиї Дюру Мацута сообщене же тема схадзки змоцньованє медзисобного сотруднїцтва. Скорей главней схадзки отримани билатерални схадзки. Перше ше, у кабинету городоначалнїка Антония Ратковича, зишли премиєр Влади Сербиї Дюро Мацут и премиєрка Покраїнскей влади Мая Ґойкович, а потим предлужени билатерални схадзки.

Министер финансийох Синиша Мали зишол ше зоз покраїнску секретарку за финансиї Александру Радак, а министер польопривреди Драґан Ґламочич отримал схадзку зоз покраїнским секретаром за польопривреду Владимиром Ґаличом.

Отримани 12 билатерални схадзки, а теми ше дотикали знукасекторского сотруднїцтва и як го змоцнїц. Иншак, то першираз же ше у Зомборе отримую стретнуца двох владох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

У Мадярским културним центру будзе ИнтерКулт

Каритас орґанизовал роботню у коцурскей Основней школи

У Бикичу нєшка буду „Михалово стретнуца валалох“

Нєшка до дюрдьовскей школи мож придац папер, картон,...

Госцовали на Фестивалу духовней музики