Теодора Ґайдош школярка ґенерациї у Коцуре

КОЦУР – На отриманей Наставнїцкей ради, за школяра ґенерациї у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре у школским 2022/2023. року вибрана Теодора Ґайдош, школярка руского оддзелєна VIII класи.

На основи приложеней документациї о посцигнутих успихох на змаганьох з рижних предметох, визначене же Теодора освоєла 2. место на Републичним змаганю з руского язика, 3. место на Републичним змаганю зоз сербского язика як нємацеринского и 1. место на Окружним змаганю з русийского язика, прецо и достала титулу Школяра ґенерациї.

У коцускей Основней школи у тим школским року єст шейсц ношительох Вуковей дипломи. Штверо з нїх школяре зоз руского оддзелєня – Теодора Ґайдош, Сара Горняк, Филип Хромиш и Дамян Радванї и зоз сербского оддзелєня Мелиса Ґубаш и Йована Стрибер.