Тераз дарунки, а скорей винчанє у тайносци

Дзень залюбених, котри ше означує 14. фебруара, нєшка найпрепознатлївши як швето любови. Гоч ше найчастейше вяже за дарунки, квеце и романтични вечери, його история длугша як цо думаме.

По найпознатшей леґенди, швето достало мено по святому Валентинови, римскому паноцови зоз трецого вику. Теди пановал Клаудиє други, котри забранєл малженства младим вояком, думаюци же нєоженєти хлопи лєпше воюю. Так Валентин, покрадзме и у тайносци, винчал залюбени пари. Прето бул загарештивани и забити 14. фебруара, а познєйше є преглашени як символ любови. Даєдним любов у дробнїцох, другим у розуменю и потримовки, а то потвердзую и нашо собешеднїки.

Дорис:

– У любови ми важне же би особа могла буц тото цо є, же би ше нє мушела претваряц же є дахто други, алє и же би ю партнер прилапел таку яка є. Партнер и я означуєме Дзень залюбених, алє вше зме баржей означовали нашу рочнїцу вязи, котра концом януара. За Дзень любови найволїме буц дома, алє тиж и пойсц до даякого ресторану, або, наприклад, до банї. Вше зме волєли пенєжи уложиц до даякого искуства, як до материялних стварох. Медзитим, мушим припознац же ме мой партнер вше нєзподзива и зоз даяким дарунком.

През час, Дзень любови менял форму и значенє. У модерним чаше 14. фебруар постал нагода же би ше любов указало на рижнородни способи – од порученьох, винчованкох, дробнїцох и заєднїцких хвилькох.

Марина:

– Найважнєйше ми же бизме ше почитовали з партнером, же бизме вше були щири єдно ґу другому и же би нас интересовали подобни ствари. Єден з наймилших способох означованя того дня ми бул кед сом нам купела карти за концерт його облюбеного шпивача. Окрем того, купуєме себе и ствари котри нам у тей хвильки потребни, або пойдземе даґдзе, алє найважнєйше нам означиц тот дзень так як ше у тей хвильки чуствуєме, гоч цо то було, лєм най зме вєдно.

Медзитим, тот дзень вецей нє означую лєм пари. Медзи младима вше популарнєйши и Ґалентайс, котри означую шлєбодни дзивки, през вечери и друженя. Место романтичних дарункох, фокус на тим же бизме подзековали людзом котри нас окружую.

Велї тот дзень хасную же би указали любов своїм наймилшим, а тиж так и себе. Вше частейше мож чуц порученє же любов нє треба указовац лєм даскельо днї у року, алє каждодньово, през порозуменє, почитованє и увагу.

Таке порученє посилаю и нашо собешеднїки, котри визначую же сущносц любови у самей присутносци, а нє у драгих дарункох.

Дарко и Жарко:

– Дзень любови остатнї даскельо роки постал популарнєйши пре уплїв заходней филозофиї капитализму и конзумеризму. Вше баржей нам ше видзи же мушиме куповац дарунки и ходзиц на вечери же бизме любеней особи указали же є окремна. Так ше нам през маркетинґ, кед нє чежиме ґу тим стваром, надрилює чувство вини. Любеней особи треба кажди дзень, на гоч яки способ, указовац любов и почитованє. Думаме же млади и далєй свидоми правих вредносцох, хтори потребни же би вяза росла и розвивала ше и же чежа ґу тому.

Дзень любови нагода же бизме ше здогадли стварох хтори наисце важни, а хтори ше часто занєдзбує пре швидки темпо нєшкайшого живота.

Любов каждому ма иншаке значенє. Алє на концу, шицким нам заєднїцке тото же сцеме любиц и буц любени, нє лєм 14. фебруара, алє през цали рок.