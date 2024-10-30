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Будзе ше будовац терен за баскет

автор Л. Вереш, фото: Н. Кисич
автор Л. Вереш, фото: Н. Кисич 10 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Гражданє општини Жабель, прейґ явней поволанки були поволани же би здружени поднєсли предклади проєктох зоз локалней програми финансованя проєктох идентификованих през участвованє гражданох за 2024. рок.

Штири проєкти хтори поднєсли гражданє Дюрдьова достали средства, а прешлого викенду почало ше зоз реализацию першого проєкту: Вибудов терена за баскет зоз кладзеньом огради по драгу у часци населєня Телепи, Дюрдьов.

Волонтере перше покошели траву и очисцели простор на хторим будзе терен, як би виводзаче роботох могли такой почац зоз роботу.

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