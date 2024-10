Нє так давно сом писал о сериї „The Acolyte”, o ганьби модерней индустриї забави хтору би цо скорей требало забуц, вичухац зоз виртуалного и материялного швета, а кажди шлїд цо остал з тей бласфемиї спалїц и закопац до солї же би вецей нїґда нє ожила у гоч якей форми. Думал сом же од того нє мож горше, же Голивуд научел лекцию, же цалому тому конґломерату хтори дава желєне шветло за нови проєкти вецей нє придзе на розум губиц дацо цо нє розуми, а фаном є скоро же святе.

Алє ту ци Петре мачанка, знова сом випаднул глупи и наивни, випадло же горше и глупше руйнованє святих текстох можлїве и тераз ше то удало Амазону зоз серию „The Rings of Power”. Щиро поведзено, нє знам анї як, анї одкадз почац писац о тим цо шицко нє у шоре зоз тоту серию, так же рушим од общих фактох.

Оксфордски професор староанґлийского язика Джон Роналд Руел Толкин написал, медзи иншим, кнїжку под назву „Силмарилион”. Гей, то исти тот Толкин хтори написал и трилоґию „The Lord of the Rings” и ещи дзепоєдни кнїжки. „Силмарилион” окремни прето же ту описане як настал швет, „виловняци”, патульки, енти, людзе и шицко друге у Арди, як ше вола швет у хторим ше шицко тото случує. Нє будзем о детальох, алє то вам таке яґод библия цалого того швета. Е, комушик у Амазону у єдней хвильки пришло на розум же би було праве добре направиц серию базовану на тей кнїжки, гоч нє маю авторски права на „Силмарилион”, алє лєм на додатки. И нє лєм же им пришло на розум, алє то и поробели и то так наспак швета же наисце єдина вяза зоз кнїжку то мена и локациї. Характери викривени, случованя пременєни, дзепоєдни без потреби уруцени, нєважни фаворизовани, важни марґинализовани… Нєт смисла же бим до детальох писал о тим хто и цо Ґаладриела лєбо Ґил-Ґалад у кнїжки, а на цо здабу у сериї, требало би 200 колумни, алє єдно вам повем: кед сце читали „Силмарилион”, прескочце тоту серию, бо ше иншак барз винервираце. Кед сце нє читали „Силмарилион”, пречитайце го и прескочце тоту серию и будзеце богатши за єдно прекрасне искуство. Алє наисце, то єдина мудра ствар хтору можеце поробиц кед у питаню „The Rings of Power”: Прескочце! „Силмарилион” до рукох, пущце мрию най ше розбави и уживайце. Верце ми, и ви и гевто мале дзецочко глїбоко у вашей души, будзеце уживац вельо вецей як у сериї.