Тидзень здогадованя на млади жертви, означени и у керестурскей школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамику Тижня здогадованя и заєднїцтва, хтори ше означовало цалого прешлого тижня, од 4. по 8. май, у шицких основних и штреднїх школох Сербиї, и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре реализовани числени активносци хтори пестую емпатию, заєднїцтво, медзисобне розуменє, толеранцию и културу здогадованя.

Тидзень утвердзени зоз цильом же би ше дало чесц жертвом траґедийох хтори ше случели 2023. року у Сербиї – у основней школи Владислав Рибникар у Беоґрадзе, у Дубони, Малим Орашю и Нишкей Банї, а зоз порученьом же школа треба же би була место безпечносци, потримовки и хуманосци.

На тот завод, школяре од 3. по 8. класу основней школи, зоз своїма учителями и наставнїками участвовали у активносцох у хторих школяре бешедовали о емоцийох, товаришстве и значносци медзисобней потримовки. У школским дворе, пколяре посадзели древа як симбол живота, надїї и заєднїцтва, направели пано о емпатиї и товаришстве, а през патренє анимираного филму „Inside out” школяре одредзених класох бешедовали о емоцийох и способох їх виражованя. Окремну увагу виволала роботня „Коцка емоцийох”, и анализованє приповедки „Птици”, авотрки Ясмини Петрович.