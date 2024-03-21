Тирва дератизация шмецискох и обисцох у кулскей општини

КУЛА – На териториї цалей општини Кула, од 15. марца окончує ше систематска дератизация шмецискох и дератизация обисцох у населєних местох.

Акцию ше запровадзує на основу Програми систематского знїщованя суньоґох, клїщох и глодарох, медзи Општинску управу Кула и „Циклонизацию” АД Нови Сад.

Дератизация за шицких гражданох задармо, потребне лєм допущиц ясно означеним фаховим окончовательом дератизациї же би поставели препарат, а тиж и притримовац ше достатих упутствох.

У рамикох акциї хаснує ше сучасни биоцидни препарат хтори дїйствує познєйше, у фабричним пакованю хтори ма єдну килу, а гражданє шицки упутства за хаснованє и мири осторожносци достаню видруковани на амбалажи.

Жителє хтори нє буду на своєй адреси у моменту нащиви окончовательох дератизациї, препарат можу превжац у Месней заєднїци.