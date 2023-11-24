Тирва гуманитарна акция „Дунц-шпайз”

КОЦУР – Як и предходних рокох, и того новембра почала Каритасова гуманитарна акция у Коцуре наволана „Дунц-шпайз” и будзе тирвац по конєц мешаца.

Акция облапя зберанє помоци за людзох у потреби. Помогнуц мож зоз дарованьом поживи и стварох котри мож найсц у шпайзу, як и средствох за гиґиєну, облєчива, а тиж и з добродзечним прилогом. По словох координатора коцурского парохийного Каритасу Янка Салонтая, назберана помоц будзе унапрямена худобним коцурскей парохиї.

Шицки гражданє добрей дзеки свой дар можу принєсц до Каритасових просторийох каждого штвартку у новембру, од 10 по 12 годзин.

Орґанизатор тей акциї Парохийни Каритас „Марийов дом” Коцур.