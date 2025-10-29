Тирва конкурс за Митрово награди Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Дня општини Жабель, на Митра 8. новембра, Скупштина општини и того року додзелї награди, грамоти и припознаня заслужним поєдинцом и колективом за 2025. рок.

Награди и припознаня можу буц додзелєни подприємством, установом и шицким другим орґанизацийом котрим шедзиско на териториї општини Жабель, гражданом и ґрупом гражданох за їх заєднїцки витвореня, гуманосц, а котри дїлую або дїловали на териториї општини, особом котри по походзеню зоз териториї општини або їх витворенє тематски вязане за општину. Буду додзелєни Митрово награди (плакети зоз диплому и пенєжну награду), Митрово грамоти и Митрово подзекованя (диплома).

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох, же би свойо предклади з обовязним обгрунтованьом доставели Општинскей управи, на писарнїцу, у улїци Николи Тесли 45, зоз назначеньом – Комисиї за награди и припознаня. Конкурс отворени по пияток, 31. октобер по 15 годзин.