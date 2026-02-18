ДружтвоРутенпресТексти

Тирва Конкурс за упис на основну обуку огньогасцох

автор М. Джуджар
52 Опатрене

СЕРБИЯ – Министерство нукашнїх дїлох розписало конкурс за обуку 300 огньогасцох котри буду розпоредзени по спасительних єдинкох у цалей Сербиї. Конкурс тирва по 25. фебруар, и подзелєни є до двох цалосцох, 157 особи буду уписани на обуку за огньогасца-спасителя, и 143 особи на обуку за огньогасца-спасителя вожача.

На Конкурс ше можу приявиц особи котри сполнюю тоти условия: найменєй єден рок биваю на териториї орґанизацийней єдинки за котру ше приявюю, маю од 19 по 30 роки, сполнюю безпечносни условия Министерства нукашнїх дїлох, сполнюю здравствени, психо-физични, и базно-моторични схопносци.

Шицки подробнєйши информациї о конкурсу, условийох, о териториялних єдинкох за котри розписани конкурс, и способу подношеня приявох мож найсц на интернет боку Центру за основну полицийну обуку, у часци Конкурс за огньогасцох.

Вибор кандидатох за курс окончи комисия котру менує министер нукашнїх дїлох.

