Тирва Лєтна школа руского язика у Попраду

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – У орґанизациї Националного совиту рускей националней меншини и його Одбору за образованє школяре зоз шицких местох дзе жию Руснаци и дзе маме порядну наставу у школох, або дзе руски язик виборни предмет од пондзелку, 22. юлия до нєдзелї 28. юлия пребуваю у Попраду у Републики Словацкей.

Вовторок, 23. юлия, школяре нащивели замок Святого Єґидия у Попраду, а нєшка одпутую до Старей Любовнї дзе поопатраю твердиню и сканзен, и нашу древену грекокатолїцку церкву и паломнїцке место Литманова.

По плану путованя, школяре пойду и до Татрох, а кажди дзень пополадню, после нащивох знаменїтосцох Прешовского краю, школяре маю наставу зоз историї, националней култури, руского язика, виронауки, анґлийского, музичней култури.

Наших школярох у Попраду привитали предсидатель Рускей оброди Мартин Карас, посланїк у словацким парламенту Петро Сокол и успишни привреднїк Йозеф Хучко.

Пребуванє у Попрадзе школяре законча на нєдзелю, кед у предполадньових годзинох руша дому.