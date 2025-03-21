Тирва зазначованє потрошеней води у марцу

ВЕРБАС – Тих дньох инкасанти читаю водомери у Вербаше и местох општини, хтори нє у системи далїнского читаня водомерох же би ше вимерало трошенє води у марцу.

Зоз Оддзелєня за очитованє водомерох Дїловней єдинки „Водовод и канализация” апелую най гражданє обезпеча приход ґу шахтом же би читаче могли зазначиц стан на водомеру, сообщене зоз ЯКП „Комуналєц” Вербас.

Замодлєне же кед трошителє маю у шахтох рижни предмети як цо рижни черева за залїванє, мехи и даяке шмеце най очисца шахти и оможлївя читанє водомера. Тиж и кед на шахтох чежки бетонски верхи най их заменя зоз лєгчейшима металнима.

У сообщеню ше гвари же кед дахто нє дома, лєбо кед замкнута капура, най охаби папер зоз податками о потрошеней води даґдзе на видним месце, а мож и приявиц стан на водомеру на число телефона 706 575, локал 103.

Гражданє хтори маю длуство вецей як 10 тисячи динари мою право репрограмовац длуство, односно вимириц свойо обовязки на вецей рати.