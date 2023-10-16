Тирва подобови конкурс за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Уж традицийно, парохийни Каритас парохиї св. отца Миколая у октобру орґанизує подобови конкурс „Мойо баба и/лєбо дїдо як супергероє.ˮ Роботи треба придац по 26. октобер, а виложени буду 29. октобра после Служби Божей.

Спрам условийох подобового конкурсу приложени роботи можу буц нарисовани або намальовани зоз гоч хотру технїку. Формат роботи треба же би бул як папер з блока число 5.

Єдно дзецко може послац єдну роботу, котра муши буц подписана (мено и презвиско дзецка, роки, место, контакт телефон), а роботи треба придац по 26. октобер, до просторийох Каритасу або особнє волонтером.

Роботи буду оценьовац старши особи котри ше стретаю на своїх штварткових друженьох, а найлєпши три роботи буду наградзени. После оценьованя, рисунки буду виложени 29. октобра у просторийох Картасу у велькей виронаучней сали, после дзецинскей Служби Божей (11:30 г) зоз пригодну програму.