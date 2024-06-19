Тирва покладанє Закончуюцого испиту

ДЮРДЬОВ – Закончуюци испит за матурантох основних школох почал вчера, 18. юния.

Од штерацец седмерих школярох, на Закончуюци испит вишли штерацец штверо школяре, двойо нє здобули условиє же би вишли на испит, а єден школяр ше одселєл.

Мали матуранти вчера, 18. юния покладали тест зоз руского, односно себского язика, а нєшка, стреду 19. юния покладаю тест зоз математики. Ютре, 20. юния буду покладац тест зоз предмета хтори вибрали з пейц понукнутих.

Прелиминарни резултати Закончуюцого испиту буду обявени на соботу, 22. юния. Конєчни резултати школяре достаню на вовторок 25. юния.