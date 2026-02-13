ДЮРДЬОВ – Ище тирва пошвецанє обисцох по узвичаєним розпорядку.

Нєшка, пияток 13. фебруара будзе ше пошвецац обисца у Святосавскей улїци од главней драги ґу Котю и Улїца Николи Тесли.

На соботу 14. фебруара, будзе ше пошвецац по Карадьордьовей улїци од главней ґу Котю и Видовданска.

Обисца у Дюрдьове пошвеца парох нововербаски о. Данил Здарепко, зоз нїм ходзи мастер филозофиї и теолоґиї Страхиня Здравкович котри на пракси у дюрдьовскей парохиї.

Пошвецанє ше предлужи и шлїдуюцого тижня по узвичаєним розпорядку, по улїцох ґу Жаблю од центру валала и главней крижней драги.

Пошвецанє обисцох у Дюрдьове почало першого фебруара и по тераз пошвецени обисца у Улїци Яши Бакова, Светозара Милетича и Рускей улїци, як и обисца на побочних улїцох, на главней драги, од центру ґу Шайкашу. Стреду 11. фебруара обисца пошвецени у Святосавскей улїчки од главней ґу Девеню, а штварток, 12. януара, на швето Трох Святительох нє пошвецало ше обисца.