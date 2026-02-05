Тирва пошвецанє обисцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Обисца вирних у Ґосподїнцох уж пошвецени, а тих дньох ше пошвеца овисца у Дюрдьове.

По пошвецаню води на швето Богоявлениє, почало пошвецанє обисцох вирних у Ґосподїнцох, цо у медзичаше закончене, а пондзелок, 1. фебруара почало пошвецанє у Дюрдьове. До тераз пошвецени обисца у Улїци Яши Бакова, од главней ґу Девеню и обисца у побочних улїчкох. Стреду пошвецени обисца у часци Улїци Яши Бакова од главней ґу Котю.

Нєшка, штварток 5. фебруара пошвецац ше будзе обисца у Улїци Светозара Милетича од калдерми ґу Девеню и крижом по Костичовей и Руски шор.

Пияток 6. фебруара у Улїци Светозара Милетича, од калдерми ґу Катю.

На соботу 7. фебруара пошвецац ше будзе обисца на Рускей улїци, од главней калдерми ґу Девеню и обисца у побочних улїчкох по Сербски шор.

Обисца у Дюрдьове пошвеца парох нововербаски о. Данил Задрепко, зоз нїм ходзи мастер филозофиї и теолоґиї Страхиня Здравкович, котри на пракси у дюрдьовскей парохиї.

Пошвецанє обисцох ше предлужи и шлїдуюцого тижня по узвичаєним розпорядку.