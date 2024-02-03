Тирва преглїбйованє Малого бачкого беґелю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне подприємство „Води Войводини” концом януара почало вимульовац Мали бачки беґель, од брани спрам Малого Стапару, а акция порушана на инициятиву Здруженя Спортских рибарох „Коляк”, хтори у тей часци часто орґанизую рибарски змаганя.

Роботу ше окончує зоз штирома баґерами, та два баґери вимулюю зоз керестурского боку, а два зоз процивного, од Малого Стапару.

По словох предсидателя Здруженя, Михайла Пашу, акция порушана понеже у тей часци беґель бул глїбоки лєм коло 70 центиметри, та рибов фонд бул зменшани, а тераз, як додава, беґель будзе преглїбени за коло метер и пол, односно будзе глїбоки два метери.

Преглїбйованє важне, потолковал Пашо, прето же ше з тим збогаци рибов фонд и звекша количество риби, а на хасен будзе и польопривреднїком и рибалову „Русин” хтори з беґелю хасную воду, як и купачом на базену у лєтней сезони.