Тирва реализация проєкту „Лїки без бариєрох”

НОВИ САД – Прешлого тижня, на имейл адреси, почали сциговац питальнїки о здравствених звикнуцох, хаснованю лїкох и евентуалних язичних бариєрох у доставаню услугох у обласци здравя припаднїком рускей националней заєднїци.

Роби ше о проєкту чия полна назва „Лїки без бариєрох: промоция здравя на язикох националних меншинох – руска национална меншина” хтори запровадзує Фармацеутски факултет у Новим Садзе, а хтори одобрел Покраїнски секретарият за образованє и науково-виглєдовацку дїялносц, зоз потримовку Националного совиту Руснацох. Проєкт водзи проф. др Светлана Стойков:

Проєкт облапя даскельо фази. перша то анкета, потим видаваня брошури на основи податкох достатих зоз анкети и на концу трибина отворена за явносц.

Тота анкета анонимна, а направена є у електронскей форми, а находзи ше на тей адреси.

линк: https://forms.gle/4TQosDBby9FnVeko8